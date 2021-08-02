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Arrêté
30 g
Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour favoriser l'élimination des faux plis.
Récompenses
3.9
sur 6
9
Avis
Zoulo17
02/08/2021
France
Increvable
Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2500 series GC2510 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
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rsyldc
14/07/2017
France
parfait
ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.
Oui, je recommande ce produit
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ticoq
17/07/2012
France
ce produit est simple d'utilisation
simple d'utisation, tres bon fer vapeur et bon prix 10 sur 10
Oui, je recommande ce produit
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