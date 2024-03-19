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Arrêté
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GC2510
Arrêté
User Manual Philips 2500 series Steam iron
Pour des résultats optimaux, il vous faut un fer et une vapeur sur lesquels vous pouvez compter. Avec son effet pressing de 90 g, ses 2 000 W pour un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire double action, ce fer très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !