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Niet meer leverbaar

EasySpeed AdvancedStoomstrijkijzer

GC2678/30

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller van begin tot eind
Strijk sneller van begin tot eind: snelle opwarming, XL vulgat, krachtige stoomstoten voor hardnekkige kreuken, duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden en ons Drip Stop-systeem. Dat zijn vijf manieren om uw strijktijd verkorten.
Bekijk alle voordelen

5 voordelen om sneller te strijken

Sneller van begin tot eind

  • 2400 W

  • Stoomstoot 190 g

  • 40 g/min continue stoom

  • Keramische zoolplaat

2400 W voor snelle opwarming in 30 seconden

2400 W voor snelle opwarming in 30 seconden

Warmt snel op in 30 seconden om snel aan de slag te kunnen.

Stoomstoot tot 190 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 190 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

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