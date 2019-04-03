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Niet meer leverbaar
2400 W
Stoomstoot 190 g
40 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat
Warmt snel op in 30 seconden om snel aan de slag te kunnen.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Prijzen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor