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Arrêté
2 400 W
Effet pressing 190 g
Débit de vapeur continu 40 g/min
Semelle en céramique
La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor