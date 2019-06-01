Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.
2300 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 150 g
SteamGlide-zoolplaat
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Prijzen
4.5
van 5
48
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Proput
01/06/2019
Nederland
Strijkijzer
ligt goed in de hand, strijkt gemakkelijk. Hij is mooi gestroomlijnd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2992/70 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2992/70 Stoomstrijkijzer
Syllybee
07/07/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Very easy, functional iron
Good level of steam, making ironing easy. At first thought it would be a little heavy for me but it glides easily
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron
Worldryder
15/08/2019
United Kingdom
Fast and easy
[This review was collected as part of a promotion.] Would recommend. Always in a rush and the iron heats up fast and is great on thick material. Love the steam feature just make sure u have the jug ready to top up
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron
Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips