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  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2992/70

4.5

| (48) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.

Bekijk alle voordelen

Gaat 4 keer langer mee dankzij SteamGlide-zoolplaat*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2300 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 150 g

  • SteamGlide-zoolplaat

2300 W voor snel opwarmen

2300 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomstoot tot 150 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 150 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

48

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

01/06/2019

Nederland

Nederland

Strijkijzer

ligt goed in de hand, strijkt gemakkelijk. Hij is mooi gestroomlijnd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2992/70 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2992/70 Stoomstrijkijzer

07/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Very easy, functional iron

Good level of steam, making ironing easy. At first thought it would be a little heavy for me but it glides easily

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron

15/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fast and easy

[This review was collected as part of a promotion.] Would recommend. Always in a rush and the iron heats up fast and is great on thick material. Love the steam feature just make sure u have the jug ready to top up

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2990/26 Steam iron

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Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips