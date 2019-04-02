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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2992/70

4.5

| (48) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.

Voir tous les avantages

Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 300 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 150 g

  • Semelle SteamGlide

2 300 W : montée en température rapide

2 300 W : montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Effet pressing jusqu'à 150 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 150 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

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4.5

sur 6

48

Avis

92%

recommandent ce produit

3

02/04/2019

France

France

facilité de repassage

produits d'excellente facture, monte en température très rapidement , glisse parfaite , poids plume du fer, facilité pour mettre l'eau.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur PowerLife GC2990/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur PowerLife GC2990/20

15/01/2021

España

España

Excelente planchado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

15/11/2020

España

España

Acheteur vérifié

Perfecta

No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

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