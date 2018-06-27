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  • Eenvoudig en effectief
  • Eenvoudig en effectief

Niet meer leverbaar

Stoomstrijkijzer

GC1440/20

4.1
| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

1 Prijs

Eenvoudig en effectief
Dit strijkijzer maakt strijken eenvoudig en effectief door de grote hoeveelheid continue stoom. De duurzame keramische zoolplaat glijdt soepel over alle stoffen en de 3x-precisievoorkant bereikt de lastigste plekken. Het Comfort-strijkijzer maakt strijken makkelijker
Bekijk alle voordelen

3 manieren om strijken makkelijker te maken

Eenvoudig en effectief

  • 2000 W

  • Antikalk-

  • Keramische zoolplaat

  • Druppelstop

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie.

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken.

Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.1

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

2
1

27/06/2018

Nederland

Nederland

Simpel maar fijne strijkijzer

Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer

27/06/2018

Nederland

Nederland

Simpel maar fijne strijkijzer

Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer

12/06/2018

Nederland

Nederland

Niet zwaar en doet het goed

Is snel op temperatuur, makkelijke gebruikershandleiding niet zwaar in de hand.echt een verschil met mn vorige (maar die had ik al best lang). Heb alleen de anticalc nog niet geprobeerd. Ik vind het een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer

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