Na een jaar of 20 gaf de oude strijkijzer dan toch een keer de geest en kon ik ook eindelijk eens stoomstrijkijzer aanschaffen. Dit model is goedkoop en voor die prijs is het een uitstekend apparaat, het doet namelijk precies wat het geacht wordt te doen: kreukvrij strijken. Het is makkelijk te gebruiken, maar verwacht er geen wonderen van, Misschien ben ik nog te veel gewend aan m'n oude zware strijkijzer, maar dit apparaat is misschien wel te licht, maar met genoeg stoom zijn de resultaten prima.