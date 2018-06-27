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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
2000 W
Antikalk-
Keramische zoolplaat
Druppelstop
Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie.
Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken.
De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.
Prijzen
4.1
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Ds31
27/06/2018
Nederland
Simpel maar fijne strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer
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27/06/2018
Nederland
Simpel maar fijne strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Nicky1982
12/06/2018
Nederland
Niet zwaar en doet het goed
Is snel op temperatuur, makkelijke gebruikershandleiding niet zwaar in de hand.echt een verschil met mn vorige (maar die had ik al best lang). Heb alleen de anticalc nog niet geprobeerd. Ik vind het een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1440/20 Stoomstrijkijzer