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  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
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Refurbishment

Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4525/30R1

3.8
| (5) Reviews & awards

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar en T-ionicGlide-zoolplaat.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • 2600 watt

Stoomstoot tot 200 g

Stoomstoot tot 200 g

Stoomstoot tot 200 g voor zelfs de hardnekkigste kreuken.

Ingebouwd kalkreservoir verzamelt kalk tijdens het strijken

Ingebouwd kalkreservoir verzamelt kalk tijdens het strijken

Ons speciaal ontworpen en ingebouwde kalkreservoir verzamelt kalkdeeltjes terwijl u strijkt. Tijdens het zelfreinigingsproces wordt de kalk uit het strijkijzer gespoeld om consistente strijkprestaties te garanderen, dag na dag.

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

5

Reviews & awards

4
2

23/02/2017

België

België

Super tevreden! :-)

Strijkt zéér vlot en handig! Geen stoomgenerator meer nodig dankzij dit strijkijzer :-) Het geeft een goede hoeveelheid stoom .... alleen nog handiger want het is lichter en sneller dan een stoomgenerator.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great value for the money

Very quick delivery I'll recommend this product to others

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron

28/04/2017

España

España

Geverifieerde koper

Es justo lo que buscaba

Estaba buscando algo de calidad y q no resultara muy caro, y con esta plancha encontré justo lo que buscaba, estoy encantada.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W