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Refurbishment
Niet meer leverbaar
GC4525/30R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
2600 watt
Stoomstoot tot 200 g voor zelfs de hardnekkigste kreuken.
Ons speciaal ontworpen en ingebouwde kalkreservoir verzamelt kalkdeeltjes terwijl u strijkt. Tijdens het zelfreinigingsproces wordt de kalk uit het strijkijzer gespoeld om consistente strijkprestaties te garanderen, dag na dag.
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
3.8
van 5
5
Reviews & awards
NadineL
23/02/2017
België
Super tevreden! :-)
Strijkt zéér vlot en handig! Geen stoomgenerator meer nodig dankzij dit strijkijzer :-) Het geeft een goede hoeveelheid stoom .... alleen nog handiger want het is lichter en sneller dan een stoomgenerator.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer
Jazi
05/09/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great value for the money
Very quick delivery I'll recommend this product to others
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron
Pilar07
28/04/2017
España
Geverifieerde koper
Es justo lo que buscaba
Estaba buscando algo de calidad y q no resultara muy caro, y con esta plancha encontré justo lo que buscaba, estoy encantada.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30
Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W