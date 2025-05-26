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Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4525/30R1

Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

GC4500 series_Asian_[04521]_user manual - English (US)

  • PDF bestand, 2.4 MB
  • 26 May 2025

Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar en T-ionicGlide-zoolplaat.

  • PDF bestand
  • 27 May 2025

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