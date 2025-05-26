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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC4525/30R1
Niet meer leverbaar
GC4500 series_Asian_[04521]_user manual - English (US)
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar en T-ionicGlide-zoolplaat.