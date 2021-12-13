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Betaal later met Klarna
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45 g/min continue stoom
Stoomstoot 200 g
SteamGlide-zoolplaat
Quick Calc Release voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Prijzen
4.8
van 5
97
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
BabJo
13/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Voordelen
Bom preço e excelente desempenho
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
domandrenog
06/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor