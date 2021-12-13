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Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 200 g
Semelle SteamGlide
Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer à repasser et une production de vapeur prolongée
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Récompenses
4.8
sur 6
97
Avis
98%
recommandent ce produit
BabJo
13/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Avantages
Bom preço e excelente desempenho
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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domandrenog
06/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Partie de promotion
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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