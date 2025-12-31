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Refurbishment
GC2995/30R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
2400 W
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 160 g
SteamGlide-zoolplaat
Een geribbeld handvat zorgt voor een comfortabele, ergonomische handgreep, waardoor u het strijkijzer vast kunt houden zonder dat het wegglijdt.
Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. Calc Clean is een ingebouwde reinigingsfunctie voor het verwijderen van kalkaanslag en het behouden van optimale prestaties.
De verticale stoomfunctie kunt u kledingstukken op de hanger opfrissen en kreuken uit gordijnen verwijderen terwijl ze hangen. Geen strijkplank nodig.
Getest en vergeleken met de niet-plakkende zoolplaat van Philips