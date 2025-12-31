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  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
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Refurbishment

PowerLifeStoomstrijkijzer - refurbished

GC2995/30R1

2 Prijzen

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat tegen krassen, continue hoge stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie biedt u een duurzame prestatie.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Gaat 4 keer langer mee dankzij SteamGlide-zoolplaat*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2400 W

  • 45 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 160 g

  • SteamGlide-zoolplaat

Comfortabel, geribbeld handvat voor optimale grip

Comfortabel, geribbeld handvat voor optimale grip

Een geribbeld handvat zorgt voor een comfortabele, ergonomische handgreep, waardoor u het strijkijzer vast kunt houden zonder dat het wegglijdt.

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties

Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. Calc Clean is een ingebouwde reinigingsfunctie voor het verwijderen van kalkaanslag en het behouden van optimale prestaties.

Verticale stoom voor hangende stoffen

Verticale stoom voor hangende stoffen

De verticale stoomfunctie kunt u kledingstukken op de hanger opfrissen en kreuken uit gordijnen verwijderen terwijl ze hangen. Geen strijkplank nodig.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-plakkende zoolplaat van Philips