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PowerLife Stoomstrijkijzer - refurbished
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GC2995/30R1
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Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2995/30 - English (US)
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Hoe kan ik de zoolplaat van het Philips-stoomstrijkijzer/-droogstrijkijzer reinigen?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
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