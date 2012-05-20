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Niet meer leverbaar
100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik
De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreukels. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik omdat er geen stoom verloren gaat.
Snoer van 3 m
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.
Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
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Prijzen
4.0
van 5
107
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Vrouwetong
20/05/2012
België
Gebruiksvriendelijk strijkijzer
Het strijkijzer geeft een prima resultaat, is gebruiksvriendelijk . Wat voor mij ook belangrijk is, is dat het snoer lang genoeg is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Tineke
20/05/2012
België
Een zeer goed prestatieniveau
Een schitterend toestel waarmee strijken een plezier wordt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Vlijmenaar
24/06/2013
Nederland
Top
Een echte aanrader, vooral het gemak en de te halen snelheid zijn top
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3620 Stoomstrijkijzer