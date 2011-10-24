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Arrêté
100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*
La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.
Cordon de 3 m
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.
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Récompenses
4.0
sur 6
107
Avis
88%
recommandent ce produit
zaza49
24/10/2011
France
Produit très performant et simple d'utilisation en plus d'un beau design
Le fer Philips est assez facile à manier car très léger. Il donne de bons résultats , alors que son prix n'est pas très élevé. En plus, il a un beau design car il existe en plusieurs coloris. Je le recommande pour que le repassage ne soit plus une corvée mais un moment plus agréable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3620 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3620 Fer vapeur
phouavy
23/10/2011
France
tres agreable d'utilisation
glisse tres efficace cela rend le repassage plus facile tres bonne tenue en main systeme anti calcaire efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3620 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
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Puce
16/10/2011
France
Parfait pour mon usage
Bonne glisse, pas trop lourd mais surtout fil très long qui permet son utilisation avec de l'espace autour, c'est un énorme plus et c'est ce que je recherchais
Oui, je recommande ce produit
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