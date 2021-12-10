Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Stoomstoot tot 90 g
Niet-plakkende zoolplaat
Antikalk
Minder vaak bijvullen dankzij het extra grote waterreservoir van 220 ml, dus u strijkt meer kleren in één enkele beurt.
Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.
Prijzen
4.7
van 5
94
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Danny90
10/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Prático e fácil de usar
É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.
Voordelen
Leve, prático, fácil de utilizar
Nadelen
Reservatório de água poderia ser maior
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
08/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
O ferro perfeito
O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.
Voordelen
Simplicidade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
07/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Philips-medewerker
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.
Voordelen
Super prático e fácil de usar
Nadelen
Nenhuma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Dan de vorige collectie Comfort