ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Fantastisch resultaat, minimale inspanning
  • Fantastisch resultaat, minimale inspanning
  • Fantastisch resultaat, minimale inspanning
  • Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Niet meer leverbaar

Stoomstrijkijzer

GC3240/02

1 Prijs

Fantastisch resultaat, minimale inspanning

EasyCare - er goed uitzien is een koud kunstje!

Bekijk alle voordelen

3 x makkelijker

Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Extra grote vulopening voor eenvoudig bijvullen

Extra grote vulopening voor eenvoudig bijvullen

Dankzij de extra grote waterinlaat kunt u het waterreservoir snel en eenvoudig bijvullen. Dit duurt slechts enkele seconden en u loopt niet het risico overal water te morsen!

Extra lang snoer voor maximaal bereik

Extra lang snoer voor maximaal bereik

Met het extra lange snoer van 3 m van de EasyCare komt u gemakkelijk bij de randen van de strijkplank en zelfs verder!

Extra duidelijke indicator voor goed zichtbaar waterniveau

Extra duidelijke indicator voor goed zichtbaar waterniveau

Dankzij de extra duidelijke indicator van het Philips-strijkijzer is het waterniveau altijd goed zichtbaar, zodat u in één oogopslag weet of er nog voldoende water in het reservoir zit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.