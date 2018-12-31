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Arrêté

Fer vapeur

GC3240/02

1 récompense

Résultat maximal, effort minimal

EasyCare, avoir l'air impeccable est un jeu d'enfants !

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3x plus simple

Résultat maximal, effort minimal

Grand réservoir d'eau pour un remplissage rapide et facile.

Grand réservoir d'eau pour un remplissage rapide et facile.

L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.

Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !

Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.

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