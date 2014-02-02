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  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron

Niet meer leverbaar

Stoomstrijkijzer

GC2960/02

3.7

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2200 W

  • 35 g/min stoom

  • 110 g stoomstoot

2200 watt voor constante hoge stoomproductie

2200 watt voor constante hoge stoomproductie

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.7

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

02/02/2014

België

België

Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen

Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

06/01/2016

België

België

Geverifieerde koper

goed

beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

02/12/2013

België

België

alles in orde.

Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

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