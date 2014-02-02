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Niet meer leverbaar
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Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
2200 W
35 g/min stoom
110 g stoomstoot
Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
3.7
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Ria42
02/02/2014
België
Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen
Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Mijnguy
06/01/2016
België
Geverifieerde koper
goed
beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
zwansni
02/12/2013
België
alles in orde.
Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer