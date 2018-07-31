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  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
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Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4527/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar en T-ionicGlide-zoolplaat.
Bekijk alle voordelen

Effectiever tegen kalk dankzij het kalkreservoir

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 50 g/min stoom; stoomstoot van 220 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • 2600 watt

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomregelaar voor de juiste hoeveelheid stoom voor elk kledingstuk

Stoomregelaar voor de juiste hoeveelheid stoom voor elk kledingstuk

Met de automatische stoomregelaar hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de juiste hoeveelheid stoom. U hoeft alleen maar de temperatuur te selecteren voor het kledingstuk dat u wilt gaan strijken.

Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

De voorkant van de Philips Azur Performer is in drie opzichten bijzonder nauwkeurig: deze is spits, heeft een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, zoals rond knopen en tussen plooien.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

31/07/2018

Portugal

Portugal

Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.

Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W