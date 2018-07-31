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Niet meer leverbaar
50 g/min stoom; stoomstoot van 220 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
2600 watt
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met de automatische stoomregelaar hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de juiste hoeveelheid stoom. U hoeft alleen maar de temperatuur te selecteren voor het kledingstuk dat u wilt gaan strijken.
De voorkant van de Philips Azur Performer is in drie opzichten bijzonder nauwkeurig: deze is spits, heeft een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, zoals rond knopen en tussen plooien.
Prijzen
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
ruisuomi
31/07/2018
Portugal
Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.
Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W