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Arrêté
Vapeur 50 g/min, effet pressing 220 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 600 W
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.
La pointe du fer Azur Performer de Philips est ultra-précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
ruisuomi
31/07/2018
Portugal
Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.
Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W