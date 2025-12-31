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Alle series

  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer

Niet meer leverbaar

Azur ProStoomstrijkijzer

GC4880/20

1 Prijs

Krachtige perfectie, elke keer weer
De krachtige stoom van het Azur Pro-stoomstrijkijzer helpt u in een mum van tijd door uw strijkgoed en zorgt voor perfecte resultaten. Optimale controle, soepel glijden, eenvoudige ontkalking en een groter waterreservoir maken het strijken veel gemakkelijker.
Bekijk alle voordelen

Strijkt kreuken snel glad met krachtige stoom

Krachtige perfectie, elke keer weer

  • 2800 W

  • 50 g/min; stoomstoot van 200g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

2800 W voor snel opwarmen en krachtige prestaties

2800 W voor snel opwarmen en krachtige prestaties

Krachtige 2800 W voor snel opwarmen en uitstekende prestaties.

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 g

Stoomstoot tot 200 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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