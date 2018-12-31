Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC4880/20
2 800 W
Vapeur 50 g/min, effet pressing 200 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Une puissance de 2 800 W pour une montée en température rapide et une performance optimale.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
Notation globale