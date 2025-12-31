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Refurbishment
GC2145/20R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
2100 W
Stoomstoot 110 g
30 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op alle strijkbare kleding. De zoolplaat is niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.