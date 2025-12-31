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Refurbishment

EasySpeed PlusStoomstrijkijzer - refurbished

GC2145/20R1

1 Prijs

Snel van begin tot eind
Met EasySpeed Plus strijkt u sneller dankzij de krachtige stoomstoten voor hardnekkige kreuken, de duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden en ons druppelstopsysteem om lekken te voorkomen. Dat zijn drie voordelen die uw strijktijd verkorten.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Maakt het strijken sneller op drie manieren

Snel van begin tot eind

  • 2100 W

  • Stoomstoot 110 g

  • 30 g/min continue stoom

  • Keramische zoolplaat

Stoomproductie tot 30 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 30 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden

Duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden

Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op alle strijkbare kleding. De zoolplaat is niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

2100 W voor snelle opwarming

2100 W voor snelle opwarming

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Technische specificaties

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