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Reconditionné
GC2145/20R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
2 100 W
Effet pressing 110 g
Débit de vapeur continu 30 g/min
Semelle en céramique
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.