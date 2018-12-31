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  • Rapide du début jusqu'à la fin
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Reconditionné

EasySpeed PlusFer vapeur

GC2145/20R1

1 récompense

Rapide du début jusqu'à la fin
Grâce à ses puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, à sa semelle en céramique durable permettant une glisse optimale, et à son système anti-gouttes évitant les fuites, EasySpeed Plus accélère le repassage. Trois façons simples d'accélérer le repassage.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Accélère votre repassage de 3 façons

Rapide du début jusqu'à la fin

  • 2 100 W

  • Effet pressing 110 g

  • Débit de vapeur continu 30 g/min

  • Semelle en céramique

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

2 100 W pour une montée en température rapide

2 100 W pour une montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

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