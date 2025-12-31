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Niet meer leverbaar
DST5040/80
Vermogen van 2600 W
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
SteamGlide Plus
Veilige automatische uitschakeling
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Onze speciale SteamGlide Plus-zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.
Dankzij het druppelstopsysteem kunt u met een gerust hart fijne stoffen op lage temperatuur strijken. U hoeft u zich geen zorgen meer te maken over waterdruppels waardoor vlekken kunnen ontstaan.
Recensies
Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips