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  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Niet meer leverbaar

5000-serieStoomstrijkijzer

DST5040/80

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide Plus-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.
Bekijk alle voordelen

SteamGlide Plus-zoolplaat gaat 4 keer langer mee*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • Vermogen van 2600 W

  • 45 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 200 g

  • SteamGlide Plus

  • Veilige automatische uitschakeling

2600 W voor snel opwarmen

2600 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Krasbestendige zoolplaat voor goed glijvermogen

Krasbestendige zoolplaat voor goed glijvermogen

Onze speciale SteamGlide Plus-zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.

De druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding komt

De druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem kunt u met een gerust hart fijne stoffen op lage temperatuur strijken. U hoeft u zich geen zorgen meer te maken over waterdruppels waardoor vlekken kunnen ontstaan.

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips