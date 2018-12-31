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Arrêté
DST5040/80
Puissance de 2 600 W
Débit vapeur continu de 45 g/min
Effet pressing 200 g
SteamGlide Plus
Arrêt automatique
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
La semelle spéciale SteamGlide Plus glisse en douceur sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.
Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.
Notation globale
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips