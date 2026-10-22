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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02

Niet meer leverbaar

2800 seriesStoomstrijkijzer

GC2860/02

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2100 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalkpillen biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Met nieuwe SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2100 W

  • 32 g/min stoom

  • 95 g stoomstoot

Continue stoom tot 32 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 32 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 32 g/min. voor gladdere strijkresultaten.

Constante hoge stoomproductie

Constante hoge stoomproductie

2100 watt voor constante hoge stoomproductie.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

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