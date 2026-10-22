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Niet meer leverbaar
GC2860/02
Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2100 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalkpillen biedt pas echt waar voor uw geld!
2100 W
32 g/min stoom
95 g stoomstoot
Continue stoom tot 32 g/min. voor gladdere strijkresultaten.
2100 watt voor constante hoge stoomproductie.
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
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