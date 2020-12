2-in-1: geweldige, snoerloze strijkijzer en krachtige stoomstrijkijzer in één

Met de 2-in-1-functie beschikt u over een krachtig stoomstrijkijzer dat u met of zonder snoer kunt gebruiken. Strijk als vanouds zonder het snoer en maak optimaal gebruik van de ultieme bewegingsvrijheid. Plaats het strijkijzer op de voet en het laadt vanzelf op terwijl u een kledingstuk op de strijkplank plaatst. Moeilijke stof? Schakel over op het snoer en strijk als met een normaal stoomstrijkijzer.