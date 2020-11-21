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Refurbishment
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
2400 W
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 170 g
SteamGlide-zoolplaat
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
4.3
van 5
177
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Jupiler
21/11/2020
België
Geverifieerde koper
Geweldig en gemakkelijk om te gebruiken
Had eerder al een Philips stoomstrijkijzer, maar dit is stukken beter. Gemakkelijk in gebruik en voor een niet zo ervaren strijker als ik, is dit een luxe.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Mascha J
19/02/2021
Nederland
My new iron from Philips
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Iron is a convenient size and weight. This matter especially if you are going through a pile of wash you've collected for the whole week. Normally if you don't iron laundry immediately it is harder to get the creases out. The steam is powerful and water tank lasts long. Very ergonomic and nice to use!
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
NoesNoya
08/02/2021
Nederland
lange levensduur
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ligt fijn in de hand. Makkelijk te vullen. stoomt goed. Gaten goed verdeeld over de strijkplaat. Zeer goed product. kalk systeem is erg goed. Niks negatiefs aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips