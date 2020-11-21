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  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
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Refurbishment

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2998/80R1

4.3
| (177) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2400 W

  • 45 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 170 g

  • SteamGlide-zoolplaat

2400 W voor snel opwarmen

2400 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomstoot tot 170 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 170 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 45 g/min voor krachtige, consistente strijkresultaten

Stoomproductie tot 45 g/min voor krachtige, consistente strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

177

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

21/11/2020

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig en gemakkelijk om te gebruiken

Had eerder al een Philips stoomstrijkijzer, maar dit is stukken beter. Gemakkelijk in gebruik en voor een niet zo ervaren strijker als ik, is dit een luxe.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

19/02/2021

Nederland

Nederland

My new iron from Philips

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Iron is a convenient size and weight. This matter especially if you are going through a pile of wash you've collected for the whole week. Normally if you don't iron laundry immediately it is harder to get the creases out. The steam is powerful and water tank lasts long. Very ergonomic and nice to use!

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

08/02/2021

Nederland

Nederland

lange levensduur

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ligt fijn in de hand. Makkelijk te vullen. stoomt goed. Gaten goed verdeeld over de strijkplaat. Zeer goed product. kalk systeem is erg goed. Niks negatiefs aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips