ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée

Reconditionné

PowerLifeFer vapeur

GC2998/80R1

4.3
| (177) Avis | 84% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 170 g

  • Semelle SteamGlide

2 400 W pour une montée en température rapide

2 400 W pour une montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Effet pressing jusqu'à 170 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 170 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

177

Avis

84%

recommandent ce produit

09/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

EFFICACE

Bon produit , résultat efficace , poids disons léger . Utilisation parfaite .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur PowerLife GC2995/35

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur PowerLife GC2995/35

21/11/2020

België

België

Acheteur vérifié

Geweldig en gemakkelijk om te gebruiken

Had eerder al een Philips stoomstrijkijzer, maar dit is stukken beter. Gemakkelijk in gebruik en voor een niet zo ervaren strijker als ik, is dit een luxe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer

05/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich bügle wieder gerne

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit diesem tollen Bügeleisen machts endlich wieder Spaß, sich um die Bügelwäsche zu kümmern! Viele Funktionen, Dampf, und eine schicke Farbe machen es zu einem stylischen Gerät für den Haushalt!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips