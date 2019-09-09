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Reconditionné
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2 400 W
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 170 g
Semelle SteamGlide
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
4.3
sur 6
177
Avis
84%
recommandent ce produit
Mado
09/09/2019
France
Acheteur vérifié
EFFICACE
Bon produit , résultat efficace , poids disons léger . Utilisation parfaite .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fer vapeur PowerLife GC2995/35
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fer vapeur PowerLife GC2995/35
Jupiler
21/11/2020
België
Acheteur vérifié
Geweldig en gemakkelijk om te gebruiken
Had eerder al een Philips stoomstrijkijzer, maar dit is stukken beter. Gemakkelijk in gebruik en voor een niet zo ervaren strijker als ik, is dit een luxe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Stoomstrijkijzer
Steffifee81
05/12/2021
Deutschland
Ich bügle wieder gerne
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit diesem tollen Bügeleisen machts endlich wieder Spaß, sich um die Bügelwäsche zu kümmern! Viele Funktionen, Dampf, und eine schicke Farbe machen es zu einem stylischen Gerät für den Haushalt!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips