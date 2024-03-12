ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

PowerLife Fer vapeur

Assistance

PowerLifeFer vapeur

GC2998/80R1

PowerLife Fer vapeur

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

GC2990 series_High_[05615]_user manual

  • PDF fichier, 679.3 kB
  • 12 March 2024

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.

  • PDF fichier
  • 10 September 2025

Foire aux questions

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider