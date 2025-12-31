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Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4516/40R1

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, automatische stoomregelaar en SteamGlide Plus-zoolplaat.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 45 g/min. stoom, stoomstoot van 190 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

  • Antikalk

  • 2400 watt

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.

Optimaal gewicht, waardoor u het strijkijzer beter over kleding kunt bewegen

Optimaal gewicht, waardoor u het strijkijzer beter over kleding kunt bewegen

Het strijkijzer heeft een optimaal gewicht zodat u het beter over kledingstukken kunt bewegen, waardoor strijken plezieriger wordt en u het strijkijzer moeiteloos tijdens het strijken op de hielsteun kunt plaatsen.

Stoomstoot tot 190 g

Stoomstoot tot 190 g

Stoomstoot tot 190 g voor zelfs de hardnekkigste kreuken.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W