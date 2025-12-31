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Refurbishment
GC4516/40R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
45 g/min. stoom, stoomstoot van 190 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Antikalk
2400 watt
Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.
Het strijkijzer heeft een optimaal gewicht zodat u het beter over kledingstukken kunt bewegen, waardoor strijken plezieriger wordt en u het strijkijzer moeiteloos tijdens het strijken op de hielsteun kunt plaatsen.
Stoomstoot tot 190 g voor zelfs de hardnekkigste kreuken.
Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W