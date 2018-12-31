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  • Plus rapide*, plus simple et plus pratique
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Reconditionné

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4516/40R1

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, contrôle automatique de la vapeur et semelle SteamGlide Plus.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 190 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.

Effet pressing jusqu'à 190 g

Effet pressing jusqu'à 190 g

L'effet pressing jusqu'à 190 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis les plus tenaces.

Spécificités Techniques

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W