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Niet meer leverbaar

Stoomstrijkijzer

GC1433/40

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Eenvoudig en effectief
Dit comfortabele stoomstrijkijzer maakt strijken makkelijk en effectief met veel continue stoom. De niet-klevende zoolplaat glijdt bovendien gemakkelijker. Met dit comfortabele strijkijzer is strijken nu veel eenvoudiger.
Bekijk alle voordelen

3 manieren om strijken makkelijker te maken

Eenvoudig en effectief

  • 2000 W

  • Antikalk

  • Niet-klevende zoolplaat

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie.

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken.

Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

23/06/2019

Portugal

Portugal

Produto de excelente qualidade

Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor

04/06/2018

Portugal

Portugal

Este produto é excelente

É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor

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