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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
2000 W
Antikalk
Niet-klevende zoolplaat
Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie.
Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken.
Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Basil
23/06/2019
Portugal
Produto de excelente qualidade
Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor
Salgado88
04/06/2018
Portugal
Este produto é excelente
É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC1433/40 Ferro a vapor