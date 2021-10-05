[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik ben heel blij dat ik voor dit product heb gekozen ter vervanging van mijn oude strijkijzer. We hebben veel last van kalk in ons kraantjeswater en dat zorgde vroeger al eens voor problemen tijdens het strijken (lees: vlekken op de kleding). Met dit product merk je er niets van! Je kan eventuele kalk gemakkelijk verwijderen via het uitneembare reservoir en je kleren blijven proper. Ik vermoed dat dit ook voordelen zal bieden op de lange termijn, want op deze manier gaat je toestel natuurlijk een pak langer mee. Dit strijkijzer werkt ook aanzienlijk sneller dan mijn vorige exemplaar en verwijdert kreuken efficiënter. Een aanrader voor iedereen die van strijken zijn/haar nieuwe favoriete bezigheid wil maken!