ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd

Niet meer leverbaar

AzurStoomstrijkijzer

GC4542/40

4.6
| (152) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

1 Prijs

Stoomprestaties, gegarandeerd
Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.
Bekijk alle voordelen

Met ons verbeterde Quick Calc Release-systeem

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 45g/min continue stoom

  • Stoomstoot 200g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

Stoomstoot tot 200 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 200 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen

2500 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stoomproductie tot 45 g/min voor snellere kreukverwijdering

Stoomproductie tot 45 g/min voor snellere kreukverwijdering

Sterke en consistente stoomproductie waardoor meer stoom in stof doordringt om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

152

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

05/10/2021

België

België

Strijken zonder valse plooien

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik mocht het Azur stoomstrijkijzer gebruiken als testpubliek van Philips. Ik strijk al jaren met een snoerloos toestel zonder stoom en was benieuwd wat mijn ervaring zou zijn met een strijkijzer mét snoer. Het beviel me uitstekend. Het snoer zit niet in de weg bij het strijken en de stoom zorgt ervoor dat je snel en zonder plooien kan strijken. Het is een heel efficiënt strijkijzer. Na een paar strijkbeurten hadden de kalkresten zich mooi verzameld in het daarvoor bestemde reservoir. Enige minpunt is misschien het gewicht van het toestel. Het is vrij zwaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

01/10/2021

België

België

Enorm tevreden over dit product!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik ben heel blij dat ik voor dit product heb gekozen ter vervanging van mijn oude strijkijzer. We hebben veel last van kalk in ons kraantjeswater en dat zorgde vroeger al eens voor problemen tijdens het strijken (lees: vlekken op de kleding). Met dit product merk je er niets van! Je kan eventuele kalk gemakkelijk verwijderen via het uitneembare reservoir en je kleren blijven proper. Ik vermoed dat dit ook voordelen zal bieden op de lange termijn, want op deze manier gaat je toestel natuurlijk een pak langer mee. Dit strijkijzer werkt ook aanzienlijk sneller dan mijn vorige exemplaar en verwijdert kreuken efficiënter. Een aanrader voor iedereen die van strijken zijn/haar nieuwe favoriete bezigheid wil maken!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

30/09/2021

België

België

Ideaal voor een snelle strijk!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het Azur stoomstrijkijzer is ideaal om snel iets te kunnen strijken. Het is niet alleen zeer snel opgewarmd, het glijdt ook nog eens zeer snel over elk soort stof door de SteamGlide Plus zoomplaat. Met de extra stoomstoten krijg je dan ook snel de hardnekkigste kreukels eruit. Wat aan dit strijkijzer ook zeer handig is, is dat het geschikt is om kraanwater te gebruiken. Gedaan met sleuren aan bussen demi water!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.