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  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
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  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie

Arrêté

AzurFer vapeur

GC4542/40

4.6
| (152) Avis | 94% recommandent ce produit

1 récompense

Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Voir tous les avantages

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Vapeur puissante garantie

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 200 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Effet pressing jusqu'à 200 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 200 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 500 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

152

Avis

94%

recommandent ce produit

05/10/2021

België

België

Strijken zonder valse plooien

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik mocht het Azur stoomstrijkijzer gebruiken als testpubliek van Philips. Ik strijk al jaren met een snoerloos toestel zonder stoom en was benieuwd wat mijn ervaring zou zijn met een strijkijzer mét snoer. Het beviel me uitstekend. Het snoer zit niet in de weg bij het strijken en de stoom zorgt ervoor dat je snel en zonder plooien kan strijken. Het is een heel efficiënt strijkijzer. Na een paar strijkbeurten hadden de kalkresten zich mooi verzameld in het daarvoor bestemde reservoir. Enige minpunt is misschien het gewicht van het toestel. Het is vrij zwaar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

01/10/2021

België

België

Enorm tevreden over dit product!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik ben heel blij dat ik voor dit product heb gekozen ter vervanging van mijn oude strijkijzer. We hebben veel last van kalk in ons kraantjeswater en dat zorgde vroeger al eens voor problemen tijdens het strijken (lees: vlekken op de kleding). Met dit product merk je er niets van! Je kan eventuele kalk gemakkelijk verwijderen via het uitneembare reservoir en je kleren blijven proper. Ik vermoed dat dit ook voordelen zal bieden op de lange termijn, want op deze manier gaat je toestel natuurlijk een pak langer mee. Dit strijkijzer werkt ook aanzienlijk sneller dan mijn vorige exemplaar en verwijdert kreuken efficiënter. Een aanrader voor iedereen die van strijken zijn/haar nieuwe favoriete bezigheid wil maken!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

30/09/2021

België

België

Ideaal voor een snelle strijk!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het Azur stoomstrijkijzer is ideaal om snel iets te kunnen strijken. Het is niet alleen zeer snel opgewarmd, het glijdt ook nog eens zeer snel over elk soort stof door de SteamGlide Plus zoomplaat. Met de extra stoomstoten krijg je dan ook snel de hardnekkigste kreukels eruit. Wat aan dit strijkijzer ook zeer handig is, is dat het geschikt is om kraanwater te gebruiken. Gedaan met sleuren aan bussen demi water!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer

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