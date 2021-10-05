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Arrêté
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 200 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.
Récompenses
4.6
sur 6
152
Avis
94%
recommandent ce produit
RemrRooms
05/10/2021
België
Strijken zonder valse plooien
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik mocht het Azur stoomstrijkijzer gebruiken als testpubliek van Philips. Ik strijk al jaren met een snoerloos toestel zonder stoom en was benieuwd wat mijn ervaring zou zijn met een strijkijzer mét snoer. Het beviel me uitstekend. Het snoer zit niet in de weg bij het strijken en de stoom zorgt ervoor dat je snel en zonder plooien kan strijken. Het is een heel efficiënt strijkijzer. Na een paar strijkbeurten hadden de kalkresten zich mooi verzameld in het daarvoor bestemde reservoir. Enige minpunt is misschien het gewicht van het toestel. Het is vrij zwaar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer
Vande Broek
01/10/2021
België
Enorm tevreden over dit product!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik ben heel blij dat ik voor dit product heb gekozen ter vervanging van mijn oude strijkijzer. We hebben veel last van kalk in ons kraantjeswater en dat zorgde vroeger al eens voor problemen tijdens het strijken (lees: vlekken op de kleding). Met dit product merk je er niets van! Je kan eventuele kalk gemakkelijk verwijderen via het uitneembare reservoir en je kleren blijven proper. Ik vermoed dat dit ook voordelen zal bieden op de lange termijn, want op deze manier gaat je toestel natuurlijk een pak langer mee. Dit strijkijzer werkt ook aanzienlijk sneller dan mijn vorige exemplaar en verwijdert kreuken efficiënter. Een aanrader voor iedereen die van strijken zijn/haar nieuwe favoriete bezigheid wil maken!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer
Charietje
30/09/2021
België
Ideaal voor een snelle strijk!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het Azur stoomstrijkijzer is ideaal om snel iets te kunnen strijken. Het is niet alleen zeer snel opgewarmd, het glijdt ook nog eens zeer snel over elk soort stof door de SteamGlide Plus zoomplaat. Met de extra stoomstoten krijg je dan ook snel de hardnekkigste kreukels eruit. Wat aan dit strijkijzer ook zeer handig is, is dat het geschikt is om kraanwater te gebruiken. Gedaan met sleuren aan bussen demi water!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4541/20 Stoomstrijkijzer