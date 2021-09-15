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Niet meer leverbaar

AzurStoomstrijkijzer

GC4908/80

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Elke keer perfecte resultaten
Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Elite-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.
Bekijk alle voordelen

Met onze beste krasbestendige zoolplaat

Elke keer perfecte resultaten

  • 55 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 250 g

  • SteamGlide Elite-zoolplaat

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stoomproductie tot 55g/min voor snellere strijkresultaten

Stoomproductie tot 55g/min voor snellere strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie laat tot wel 50% meer stoom doordringen via de stof om sneller kreuken te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

15/09/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Cool

Desliza bem, tem um bom fluxo de vapor e é leve,OK?

Voordelen

Barato e bom.

Nadelen

Às vezes agarra a alguns tecidos.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor

22/07/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Bom produto

O produto está de acordo com as expectativas, e elas eram altas.

Voordelen

Passa bem, a roupa fica lisa rapidamente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor

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