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Niet meer leverbaar
55 g/min continue stoom
Stoomstoot van 250 g
SteamGlide Elite-zoolplaat
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Sterke en consistente stoomproductie laat tot wel 50% meer stoom doordringen via de stof om sneller kreuken te verwijderen.
Prijzen
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Beto Mãozinhas
15/09/2021
Portugal
Geverifieerde koper
Cool
Desliza bem, tem um bom fluxo de vapor e é leve,OK?
Voordelen
Barato e bom.
Nadelen
Às vezes agarra a alguns tecidos.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Utilizador
22/07/2021
Portugal
Geverifieerde koper
Bom produto
O produto está de acordo com as expectativas, e elas eram altas.
Voordelen
Passa bem, a roupa fica lisa rapidamente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4905/40 Ferro a vapor