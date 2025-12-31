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Niet meer leverbaar
GC4516/40
45 g/min. stoom, stoomstoot van 190 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Antikalk
2400 watt
Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.
Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met onze best glijdende SteamGlide Plus-zoolplaat bent u razendsnel door uw strijkwerk heen. De zorgvuldig ontworpen openingen zorgen voor een goed uitgebalanceerde stoomverdeling.
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Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W