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  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

Niet meer leverbaar

6000-serieStoomstrijkijzer

DST6009/30

Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
Het Philips-stoomstrijkijzer uit de 6000-serie beschikt over een van de grootste waterreservoirs voor stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met de krachtige stoomstoot verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak.
Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met groot waterreservoir

Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

  • 2600 W

  • 40 g/min stoom, stoomstoot van 230 g

  • XL-waterreservoir van 550 ml

  • Keramische zoolplaat

Keramische zoolplaat die gemakkelijk over stoffen glijdt

Keramische zoolplaat die gemakkelijk over stoffen glijdt

De keramische zoolplaat is krasbestendig en glijdt soepel.

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 230 g voor de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 230 g voor de hardnekkigste kreuken

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Technische specificaties

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