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Niet meer leverbaar
DST6009/30
2600 W
40 g/min stoom, stoomstoot van 230 g
XL-waterreservoir van 550 ml
Keramische zoolplaat
De keramische zoolplaat is krasbestendig en glijdt soepel.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
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