Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

Het Philips-stoomstrijkijzer uit de 6000-serie beschikt over een van de grootste waterreservoirs voor stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met de krachtige stoomstoot verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak.