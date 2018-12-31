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  • Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues
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Arrêté

Série 6000Fer vapeur

DST6009/30

Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues
Le fer vapeur Philips série 6000 est équipé de l'un des plus grands réservoirs d'eau disponibles pour les fers vapeur. Repassez plus longtemps sans refaire le plein d'eau ! La vapeur puissante vous permettra d'éliminer facilement les plis tenaces.
Voir tous les avantages

Fer à repasser avec grand réservoir d'eau

Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues

  • 2 600 W

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 230 g

  • Réservoir d'eau XL de 550 ml

  • Semelle en céramique

Semelle en céramique pour glisser facilement sur les tissus

Semelle en céramique pour glisser facilement sur les tissus

La semelle en céramique résiste aux rayures et glisse facilement.

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 230 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 230 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

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