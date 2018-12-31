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Arrêté
DST6009/30
2 600 W
Vapeur 40 g/min, effet pressing 230 g
Réservoir d'eau XL de 550 ml
Semelle en céramique
La semelle en céramique résiste aux rayures et glisse facilement.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Notation globale