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Série 6000 Fer vapeur
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DST6009/30
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EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6009/30 - English (US)
User Manual Philips 6000 series Steam iron
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