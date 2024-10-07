Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Strijkijzers
Alle series
6000-serie Stoomstrijkijzer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
DST6009/30
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6009/30 - English (US)
User Manual Philips 6000 series Steam iron
Alles (2)
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.