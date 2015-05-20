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Niet meer leverbaar
Ontworpen voor krachtig strijken
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2200 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
Beveiliging: automatische uitschakeling
Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en behoudt tijdens het strijken een zeer stabiele temperatuur, waardoor kreuken beter kunnen worden gladgestreken.
Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.2
van 5
11
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Anoukvdv
20/05/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Top prijs/kwaliteit verhouding
Goede prijs / kwaliteit verhouding. Fijn strijkijzer, zonder poespas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Stoomstrijkijzer
DJBOBO
22/06/2016
United Kingdom
It has useful option like auto off, steam system, calc system.
I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron
SingleGuy
17/11/2014
United Kingdom
Geverifieerde koper
Philips Steam Iron with peace of mind
[Employee of philipsglobal] An Excellent quality product with good steam delivery to smooth the way to better looking clothes. Overall a great well designed product, with the added peace of mind that if you forget to unplug it will switch itself off so no more worrying will the house burn down when you get to work and think did I unplug the iron.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2965/80 Steam iron