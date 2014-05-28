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Arrêté

GC2965/02

GC2965/02

4.2

| (11) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

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Vapeur puissante pour un repassage rapide

Vapeur puissante pour un repassage rapide

Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces

Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces

L'effet pressing 110 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

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4.2

sur 6

11

Avis

82%

recommandent ce produit

3

28/05/2014

France

France

Très bon produit

Très bon produit, mais peut être un petit "bémol", le fil est un peu court

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/15 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/15 Fer vapeur

07/06/2019

Sverige

Sverige

Wow

Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

22/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

It has useful option like auto off, steam system, calc system.

I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/80 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/80 Steam iron

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