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Arrêté
Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
L'effet pressing 110 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.2
sur 6
11
Avis
82%
recommandent ce produit
papazzine64
28/05/2014
France
Très bon produit
Très bon produit, mais peut être un petit "bémol", le fil est un peu court
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/15 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
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Jo0ohanna
07/06/2019
Sverige
Wow
Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn
DJBOBO
22/06/2016
United Kingdom
It has useful option like auto off, steam system, calc system.
I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2965/80 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
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