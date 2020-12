Snel en krachtig strijken

Het InstantCare GC7530/02-stoomstrijkijzer van Philips is gemaakt om het strijkproces te versnellen en is binnen 2 minuten klaar voor gebruik. Dankzij de krachtige stoom onder druk kunt u sneller strijken, omdat de stoom dieper in de stof doordringt om de kreuken te verwijderen. Bekijk alle voordelen