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Niet meer leverbaar
2400 W
stoomstoot van 180 g
40 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat
Warmt snel op in 30 seconden om snel aan de slag te kunnen.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Prijzen
4.6
van 5
108
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
A3nneke
21/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super stoomstrijkijzer. Fijn om mee te werken
Aan iedereen die een goed en betaalbaar strijkijzer wil hebben
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2673/80 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2673/80 Stoomstrijkijzer
Vdbroek
19/01/2020
Nederland
Stoomstrijkijzer, snel op temperatuur
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De stoomstrijkijzer is snel op temperatuur. Waardoor deze snel te gebruiken is. Er zit een waterreservoir op die groot genoeg is. Het strijken gaat soepel door de keramische zoolplaat en het licht gewicht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer
Vd Broek
06/01/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Stoomstrijkijzer, snel op temperatuur
De stoomstrijkijzer is snel op temperatuur. Waardoor deze snel te gebruiken is. Er zit een waterreservoir op die groot genoeg is. Het strijken gaat soepel door de keramische zoolplaat en het licht gewicht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer