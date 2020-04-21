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Niet meer leverbaar

EasySpeed AdvancedStoomstrijkijzer

GC2675/85

4.6
| (108) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller van begin tot eind
Strijk sneller van begin tot eind: snelle opwarming, XL vulgat, krachtige stoomstoten voor hardnekkige kreuken, duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden en ons Drip Stop-systeem. Dat zijn vijf manieren om uw strijktijd verkorten.
Bekijk alle voordelen

5 voordelen om sneller te strijken

Sneller van begin tot eind

  • 2400 W

  • stoomstoot van 180 g

  • 40 g/min continue stoom

  • Keramische zoolplaat

2400 W voor snelle opwarming in 30 seconden

2400 W voor snelle opwarming in 30 seconden

Warmt snel op in 30 seconden om snel aan de slag te kunnen.

Stoomstoot tot 180 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 180 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.6

van 5

108

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

2

21/04/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super stoomstrijkijzer. Fijn om mee te werken

Aan iedereen die een goed en betaalbaar strijkijzer wil hebben

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2673/80 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2673/80 Stoomstrijkijzer

19/01/2020

Nederland

Nederland

Stoomstrijkijzer, snel op temperatuur

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De stoomstrijkijzer is snel op temperatuur. Waardoor deze snel te gebruiken is. Er zit een waterreservoir op die groot genoeg is. Het strijken gaat soepel door de keramische zoolplaat en het licht gewicht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer

06/01/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Stoomstrijkijzer, snel op temperatuur

De stoomstrijkijzer is snel op temperatuur. Waardoor deze snel te gebruiken is. Er zit een waterreservoir op die groot genoeg is. Het strijken gaat soepel door de keramische zoolplaat en het licht gewicht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2675/85 Stoomstrijkijzer

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