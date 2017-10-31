ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer

Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4516/20

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar, en SteamGlide Plus-zoolplaat.
Bekijk alle voordelen

Effectiever tegen kalk dankzij het kalkreservoir

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 45 g/min. stoom, stoomstoot van 190 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

  • Antikalk

  • 2400 watt

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

2400 W voor een korte opwarmtijd van het strijkijzer

Het Azur Performer Plus-stoomstrijkijzer met een vermogen van 2400 W warmt snel op en levert krachtige prestaties voor perfecte strijkresultaten.

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

SteamGlide Plus-zoolplaat: glijdt het beste voor sneller strijken

SteamGlide Plus-zoolplaat: glijdt het beste voor sneller strijken

Met onze best glijdende SteamGlide Plus-zoolplaat bent u razendsnel door uw strijkwerk heen. De zorgvuldig ontworpen openingen zorgen voor een goed uitgebalanceerde stoomverdeling.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

31/10/2017

Portugal

Portugal

Optimo

Ferro ideal para uso domestico, os tecidos de linho, de algodão, de seda e até as lãs ficam impecáveis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W