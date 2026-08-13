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Niet meer leverbaar
GC2530
Drip Stop-systeem
32 g
2100 watt voor constante hoge stoomproductie.
Met de stoomstoot van 95 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.
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