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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC012/00
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Iron soleplate cleaning stick GC012/00
De Philips-reinigingsstick voor zoolplaten verwijdert moeiteloos aanslag van de zoolplaat van uw strijkijzer voor een vlekkeloos resultaat en soepel strijken. Breng het aan op de hete zoolplaat en veeg deze vervolgens schoon met een doekje.