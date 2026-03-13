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Reinigingsstick voor strijkijzerzoolplaten

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Reinigingsstick voor strijkijzerzoolplaten

GC012/00

Reinigingsstick voor strijkijzerzoolplaten

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Iron soleplate cleaning stick GC012/00

  • PDF bestand, 183.9 kB
  • 13 March 2026

De Philips-reinigingsstick voor zoolplaten verwijdert moeiteloos aanslag van de zoolplaat van uw strijkijzer voor een vlekkeloos resultaat en soepel strijken. Breng het aan op de hete zoolplaat en veeg deze vervolgens schoon met een doekje.

  • PDF bestand
  • 6 June 2026

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